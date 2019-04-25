В Мурино потушили два дома

На это у спасателей ушло примерно два часа.

Инцидент случился сегодня днем, 25 апреля, во Всеволожском районе Ленинградской области. Звонок от очевидцев поступил спасателям примерно в час дня. Они незамедлительно прибыли на Английскую улицу, где обнаружили два полыхающих дома и пристройку. Огонь успел охватить 160 квадратных метров, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области. Спустя примерно полтора часа удалось ликвидировать открытое горение, еще через полчаса – пожар потушили полностью. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной случившегося – не уточняется.

Напоминаем, что приближается лето, а значит и сезон, когда в регионе начинают активно полыхать леса. В 2018 году их случилось в несколько раз больше, чем в 2017.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартире на Белы Куна после ликвидации пожара нашли труп. Спасатели считают, что мужчина погиб до того, как помещение окутало дымом.