Беглов и Дрозденко попросят у Москвы денег на метро

О какой сумме идет речь - неизвестно. Фото: Pixabay
О какой сумме идет речь - неизвестно. Фото: Pixabay

Своими силами Санкт-Петербург и Ленинградская область может не справиться.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Сейчас власти готовят обращение в федеральный центр, чтобы попросить у Москвы денег из бюджета на строительство новых станций метро. Их планируют открыть на границе с Ленинградской областью, чтобы людям, которые проживают то ли в Санкт-Петербурге, то ли в регионе было проще добираться до работы и по делам.

О намерении рассказал вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов. При этом политик пока не сообщает, о какой сумме идет речь. Сейчас эксперты как раз пытаются посчитать, сколько нужно потратить на эти цели, передает телеканал 78.

Напоминаем, что в последнее время много говорят о транспортных проблемах в Кудрово. Их хотят решать в том числе при помощи железнодорожного сообщения. Власти думают над тем, чтобы пустить электрички.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 385 «метростроевцев» получили зарплату за февраль.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кудрово ленинградская область метро
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Беглов и Дрозденко попросят у Москвы денег на метро