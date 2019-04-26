Арт-парк планируют соединить с Петропавловской крепостью

Между ними появится подземный пешеходный переход.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Он объяснил, что переход планируют разместить под площадью Академика Лихачева. Он будет выходить на Мытнинскую набережную. Благодаря ему горожане смогут много гулять – в том числе от Арт-парка до Петропавловской крепости.

К слову, эту идею глава Санкт-Петербурга уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Ему она показалась интересной.

Напоминаем, что на проспекте Добролюбова изначально хотели построить судебный квартал, но решили, что территория больше подходит для парка. С инициативой согласилось большинство опрошенных петербуржцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов показал петербуржцам проект будущего Арт-парка. Его глава города также планирует обсудить с людьми.