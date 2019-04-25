Беглов показал петербуржцам проект будущего Арт-парка

Врио губернатора подчеркнул, что планы готовы обсуждать с горожанами.

Глава Санкт-Петербурга поделился видеозаписью в социальной сети «Вконтакте» сегодня, 25 апреля. Он отметил, что пока это – лишь проект, который будут доделывать, учитывая пожелания петербуржцев. Арт-парк разместят на проспекте Добролюбова, там хотят построить кафе, кинотеатры, выставочные центры, а также театр балета Бориса Эйфмана.

«Ура, у нас тоже появляются облагороженные парки»,

— комментирует один из пользователей пост Беглова.

«Лучше бы построили школы и садики в новых ЖК»,

— считает петербурженка.

Третьи и вовсе уверены, что нужно было все-таки строить судебный квартал.

Другие люди начали жаловаться под постом на другие проблемы, пытаясь привлечь к ним внимание врио губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Цискаридзе похвалил идею создания арт-парка в Петербурге.