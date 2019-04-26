«Теплосеть» устранила аварию на месте, где автобус провалился в кипяток

На участке дороги около дома 13 по улице Дмитрова в Купидон специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели ремонтные работы и заменили 29 метров трубы.

Ремонт осуществляли три бригады из 21 специалиста и 11 единиц специальной техники. В результате проделанной работы было заменено 29 метров трубы, диаметр которой оставляет 1000 миллиметров.

Для проведения аварийных работ по замене трубы под автомобильной дорогой специалистам не пришлось вскрывать асфальт и перекрывать движение транспортных средств.

Ранее из-за коммунальной аварии на этом месте в яму с горячей водой провалился автобус, в котором находилось 19 пассажиров. Все они были эвакуированы через люк на крыше, пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети появились видео падения автобуса в яму с кипятком (видео).