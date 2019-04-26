Беглов рассказал о планах первомайского шествия в Петербурге

В честь праздника 1 мая в Санкт-Петербурге пройдет общегородская демонстрация. Политические партии торжественно пройдут по Невскому проспекту.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил горожанам о планах на предстоящие праздники 1 мая и Дня Победы. Он рассказал об этом в эфире телеканала «78».

1 мая этого года состоится масштабная демонстрация. Шествие будет разделено на 3 колонны, у каждой из которых маршрут будет заканчиваться в заранее обговоренной точке.

Сторонники партии «Единая Россия» пройдут совместно с профсоюзами до конца Невского проспекта. После этого на Дворцовой площади горожане смогут увидеть концерт в честь праздника.

Вторая колона будет состоять из челнов партии КПРФ. Они завершат свое шествие на Исаакиевской площади, а затем проведут согласованный митинг.

Представители «Объединенных демократов» пройдут третьей колонной. Они будут шагать от Невского проспекта через Литейный и завершат шествие на Площади Ленина. После этого партия проводит там свою демонстрацию.

Беглов отметил, что контроль за порядком будут осуществляться с помощью сотрудников спецслужб. А внутри колонн за безопасностью будут следить организаторы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов выступил за привлечение молодых кадров к управлению Петербургом.