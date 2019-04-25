Беглов выступил за привлечение молодых кадров к управлению Петербургом

Сегодня прошло совместное заседание Координационного совета по местному самоуправлению и президиума Совета муниципальных образований.

На заседании присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он говорил о том, что к работе нужно привлекать молодых специалистов, пишет издание «Невские Новости».

Ранее Беглов уже не раз делал подобные заявления. Он хочет добиться того, чтобы в муниципальных управлениях работало не менее 35% сотрудников моложе 35 лет. В последнее время власти города пытаются создать хорошие условия для молодых кадров, которые желают работать в области местного самоуправления.

Глава города заметил, что для возвращения Петербурга в федеральную повестку, нужно отдать эту работу молодым, хорошо подготовленным и настроенным на продуктивную работу людям.

Александр Беглов призвал готовить к работе молодую команду, которая совершит прорыв и выведет Северную столицу на качественно новый уровень.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов показал петербуржцам проект будущего Арт-парка.