Строительство Фрунзенского радиуса не укладывается в график

Станции Фрунзенского радиуса планировали закончить к концу августа. Фото: Baltphoto
Станции Фрунзенского радиуса планировали закончить к концу августа. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов сообщил, что строительство трёх новых станций Фрунзенского радиуса сильно отстает от графика.

Также он заметил, что город со своей стороны делает все для того, чтобы данные станции Фрунзенского радиуса были отстроены и введены в запланированный срок. Однако он заметил, что на данный момент «Метрострой» от графика отстает, пишет издание «Интерфакс».

Срок ввода в эксплуатацию трех станций ««Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» был уже три раза перенесен, однако работы снова не укладываются в сроки.

Ранее сообщалось, что данные станции готовы уже на 80-90%.

В конце марта 2019 года между ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и организацией «Метрострой» было подписано дополнительное соглашение к государственным контрактам на постройку 3-х станций Фрунзенского радиуса. Соглашения было продлено до 25 декабря текущего года, а срок сдачи работ перенесен на 31 августа.

Подрядчику даже был выдан аванс в 500 миллионов рублей, хотя у него имелся непогашенный авансовый кредит на 1,3 миллиарда рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ЗАО "СМУ-11 Метрострой" фрунзенский радиус эдуард батанов
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