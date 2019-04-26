С завода в Ленобласти несколько месяцев воровали машины

Вероятно, под подозрение попадут все работники предприятия. Фото: pixabay.com

Вероятно, под подозрение попадут все работники предприятия. Фото: pixabay.com

Сумму ущерба в полиции не назвали, но список пропаж впечатляет разнообразием.

С завода в Ленобласти похитили несколько автомобилей и резиновую лодку, сообщили Gazeta.SPb в полиции Ленинградской области 26 апреля.

В четверг 25 апреля в полицию обратился мужчина — по видимости, сотрудник завода — и рассказал, что за несколько месяцев с предприятия исчезло несколько моделей. По его словам кражи произошли в период с ноября 2018-го по конец марта 2019 года, передают в полиции.

Пропал электропогрузчик, два автофургона “Чайка”, две машины “ГАЗ”, автомобиль ”Жигули” и в довершение резиновая лодка “Фрегат”. Сумму ущерба в полиции Ленобласти не назвали.

Сейчас полицейские ведут проверку — вероятно, под подозрение попадут в первую очередь сотрудники завода. Предприятие расположено в Выборгском районе Ленобласти, передают в МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге угнали три иномарки.