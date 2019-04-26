Житель Ленобласти добровольно сдал боеприпасы времен ВОВ

Какие именно были найдены боеприпасы не уточняется. Фото: Pixabay
Какие именно были найдены боеприпасы не уточняется. Фото: Pixabay

В четверг, 25 апреля 2019 года, 52-летний житель Ленинградской области нашел боеприпасы.

О своей находе мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов. Житель Ленинградской области добровольно выдал различные боеприпасы времен Великой Отечественной войны сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Сотрудники полиции выехали на указанное местоположение и обнаружили в лесном массиве в 2,5 километрах от населенного пункта «Русановка» в Кировском районе Ленинградской области в 200 метрах от озера Барское множество различных боеприпасов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Найденное было изъято полицейскими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец не хотел отдавать долг и на встречу с кредитором взял подводное ружье и гарпун.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
боеприпасы ленобласть полиция
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