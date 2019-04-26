На Большом Обуховском мосту оставят две полосы

Рабочие чинят шов, но обещают закончить до майских праздников.

На Большом Обуховском мосту в Петербурге на два дня оставят только две полосы для движения, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 26 апреля. Ограничения движения будут действовать вступят в полночь 27 апреля и до 7 утра 29 апреля.

Причиной закрытия двух полос из четырех стали работы по ремонту шва на мосту через Неву Петербурга. Максимальная скорость для движения на оставшихся полосах не будет превышать 50 км/ч.

В ФКУ Упрдор заявили, что все работы закончат до майских праздников — ремонт будет идти круглосуточно в две смены. На КАД Петербурга поставят все нужные дорожные знаки и сигнальные огни.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о новых ограничениях движения с 27 по 30 апреля в Петербурге