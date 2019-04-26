На Большом Обуховском мосту оставят две полосы

Скорость на участке ограничат до 50 км/ч. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад
Скорость на участке ограничат до 50 км/ч. Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад

Рабочие чинят шов, но обещают закончить до майских праздников.

На Большом Обуховском мосту в Петербурге на два дня оставят только две полосы для движения, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 26 апреля. Ограничения движения будут действовать вступят в полночь 27 апреля и до 7 утра 29 апреля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Причиной закрытия двух полос из четырех стали работы по ремонту шва на мосту через Неву Петербурга. Максимальная скорость для движения на оставшихся полосах не будет превышать 50 км/ч.

Фото: «ФКУ Упрдор Северо-Запад»

В ФКУ Упрдор заявили, что все работы закончат до майских праздников — ремонт будет идти круглосуточно в две смены. На КАД Петербурга поставят все нужные дорожные знаки и сигнальные огни.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о новых ограничениях движения с 27 по 30 апреля в Петербурге

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто кад ограничения движения перекрытие движения ФКУ Упрдор “Северо-Запад”
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