В Петербурге пенсионерка судилась с сыном из-за квартиры

Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: pixabay.com
Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: pixabay.com

Прокуратура Фрунзенское района провела проверку по обращению женщины на соблюдение сыном прав пенсионерки.

Установлено, что с 2006 года пенсионерка проживает в 2-комнатной квартире. Она владеет половиной квартиры, вторая половина принадлежит её сыну. Квартира состоит из двух изолированных комнат, сообщили Gazeta.Spb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

С 2014 года в квартиру заселился сын и проживал в одной из комнат.

В ходе проверки выявлено, что молодой человек постоянно нарушает права пенсионерки. Женщина часто обращалась в полицию по данной причине.

Заявительница является инвалидом второй группы, поэтому ее права представляет прокурор. Прокуратура предъявила иск к сыну о нечинении препятствий к проживанию и пользованию жилым помещением и местами общего пользования. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленобласти добровольно сдал боеприпасы времен ВОВ.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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