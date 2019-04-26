На проспекте Ударников в собственной квартире обнраужен труп подростка

Бездыханное тело 15-летнего мальчика было найдено в четверг, 25 апреля, около 16:45 часов вечера.
Труп ребенка был обнаружен в его собственной квартире в одном из домов по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, пишет издание «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле восьмиклассника следов насильственной смерти.
Известно, что мальчик рос в неполной семье. Также установлено, что семья не состояла на учете в полиции и органах опеки.
Тело ребенка доставлено в морг. Причины смерти выясняются при помощи судебно-медицинской экспертизы, после этого будет принято процессуальное решение.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре в Санкт-Петербурге.