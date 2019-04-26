Петербуржец убил собутыльника за оскорбление

Теперь его отправляют в колонию строгого режима на 8 лет.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Васильевского острова Владимиру Н., которого обвиняли в убийстве, сообщили в прокуратуре Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый 7 октября напал на собутыльника на 5-ой линии В.О. после оскорбления с его стороны. Мужчина нанес жертве свыше 20 ударов, он бил его кулаками, ногами, подручными предметами — его знакомый погиб на месте от полученных травм, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Суд Василеостровского района признал мужчину виновным.

Петербуржец, согласно приговору суда, отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет. Сейчас он ждет исполнения этого приговора, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге рассмотрят дело о похищении мужчины.