Петербуржец убил собутыльника за оскорбление

Убийство произошло 7 октября - сейчас суд вынес приговор. Фото: pixabay.com
Убийство произошло 7 октября - сейчас суд вынес приговор. Фото: pixabay.com

Теперь его отправляют в колонию строгого режима на 8 лет.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Васильевского острова Владимиру Н., которого обвиняли в убийстве, сообщили в прокуратуре Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый 7 октября напал на собутыльника на 5-ой линии В.О. после оскорбления с его стороны. Мужчина нанес жертве свыше 20 ударов, он бил его кулаками, ногами, подручными предметами — его знакомый погиб на месте от полученных травм, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Суд Василеостровского района признал мужчину виновным.

Петербуржец, согласно приговору суда, отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет. Сейчас он ждет исполнения этого приговора, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге рассмотрят дело о похищении мужчины.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
васильевский остров приговор прокуратура суд убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак рассказал о составе “Зенита” перед матчем с “Крыльями Советов”
Самолёт с Благодатным огнём уже вылетел из Израиля в Россию
У жителя Пушкина в машине нашли боевой арсенал
В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов
Поход по берегу Ладожского озера вошел в топ-10 маршрутов активного отдыха
Петербуржец убил собутыльника за оскорбление
В Петербурге эвакуируется ТЦ Румба
С петербурженки взыскали многомиллионный уголовный штраф