У жителя Пушкина в машине нашли боевой арсенал

Оказалось, что разрешение на оружие у мужчины все же есть.

У жителя Пушкина в машине нашли боевой арсенал, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 26 апреля.

В четверг наряд ОВО на патруле заметил машину Toyota Corolla, водитель который столкнулся с поребриком, а завидев наряд Росгвардии, выбежал из машины и скрылся в доме.

Полицейские осмотрели машину и нашли оружие: на заднем сиденье лежали ружье 20-го калибра, карабин и малокалиберная винтовка. Рядом лежали патроны для вооружения. Выяснилось, что оружие зарегистрировано в отделе лицензий Росгвардии Петербурга.

Мужчину все же задержали — но лишь за нарушение правил хранения и перевозки оружия. Жителя Пушкинского района Петербурга могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей или лишить права носить оружие совсем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ФСБ и МВД задержали семью с арсеналом.