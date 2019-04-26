Труп в одном кроссовке прибило к берегу Кронштадта

В Кронштадте напротив стоянки учебного корабля «Беспокойный» обнаружили утопленника. В полицию о трупе мужчины сообщил капитан-лейтенант, пишет «Мойка78».

По предварительным данным, тело неизвестного мужчины было найдено в Арсенальном переулке на Зимней пристани у южной стенки Средней гавани. Как раз напротив нее располагается стоянка учебного корабля «Беспокойный».

Вероятно, что мужчина утонул еще зимой, так как был одет в черную утепленную куртку, серую шапку, спортивный костюм. На ногах утопленника были надеты белые носки и один правый кроссовок марки Adidas.

Документов при мёртвом мужчине обнаружено не было. Карманы были пусты. Признаки насильственной смерти также отсутствуют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в сети появилось видео, как из реки Оккервиль выловили утопленника.