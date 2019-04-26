В порту Петербурга приостановили движение 27 тонн говядины из Парагвая

Парагвайские продукты из говядины пока останутся в порту. Фото: pixabay

Парагвайские продукты из говядины пока останутся в порту. Фото: pixabay

В «Большой порт Санкт-Петербург» привезли из Парагвая 27,8 тонн мороженых говяжьих субпродуктов. Их движение приостановлено в связи с возможными санитарными нарушениями.

Работниками Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при пропуске через границу РФ продукции, прибывшей в морской порт теплоходом из Парагвая, была проведена проверка. В ходе которой инспекторами на коробках с товаром обнаружены даты выработки, не заявленные в ветеринарном сертификате страны-импортёра.

Составлены протоколы об административном правонарушении, дальнейшее движение груза приостановлено до предоставления разъяснений ветеринарной службой Парагвая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В Россию запретили ввоз 20 тонн овощей из Узбекистана.