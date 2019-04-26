Узбек попытался изнасиловать несовершеннолетнюю в Мурино

Девушка поднималась по лестнице, когда незнакомец напал на нее и сбил с ног. Фото: pixabay.com
Девушка поднималась по лестнице, когда незнакомец напал на нее и сбил с ног. Фото: pixabay.com

На помощь 17-летней девушке пришли жильцы дома.

Мигрант напал на 17-летнюю девушку в Мурино на лестнице дома, сообщили Gazeta.SPb в СК Ленобласти 26 апреля. На помощь несовершеннолетней пришли жильцы.

Девушка поднималась по лестнице в квартиру дома на пр. Авиаторов Балтики. На нее напал 31-летний гражданин Узбекистана, сбил с ног и попытался изнасиловать, сообщили в СК Ленобласти. Его остановили очевидцы — мигранта, по сообщению в соцсетях серьезно избили. Происшествие вызвало негодование пользователей социальных сетей.

Следователи СКР по Ленобласти допросили подозреваемого и осмотрели место происшествия. Уголовное дело уже возбуждено, сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Вырицы отправляется за решетку на 16,5 лет за убийство.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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