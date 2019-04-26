Узбек попытался изнасиловать несовершеннолетнюю в Мурино

Девушка поднималась по лестнице, когда незнакомец напал на нее и сбил с ног. Фото: pixabay.com

Девушка поднималась по лестнице, когда незнакомец напал на нее и сбил с ног. Фото: pixabay.com

На помощь 17-летней девушке пришли жильцы дома.

Мигрант напал на 17-летнюю девушку в Мурино на лестнице дома, сообщили Gazeta.SPb в СК Ленобласти 26 апреля. На помощь несовершеннолетней пришли жильцы.

Девушка поднималась по лестнице в квартиру дома на пр. Авиаторов Балтики. На нее напал 31-летний гражданин Узбекистана, сбил с ног и попытался изнасиловать, сообщили в СК Ленобласти. Его остановили очевидцы — мигранта, по сообщению в соцсетях серьезно избили. Происшествие вызвало негодование пользователей социальных сетей.

Следователи СКР по Ленобласти допросили подозреваемого и осмотрели место происшествия. Уголовное дело уже возбуждено, сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Вырицы отправляется за решетку на 16,5 лет за убийство.