В Красноярске горит завод-производитель баллистических ракет

Пожар на оружейном заводе в Красноярске. Фото: instagram.com/irinatibiakina

Пожар на оружейном заводе в Красноярске. Фото: instagram.com/irinatibiakina

Огнём охвачена площадь размером пять тысяч квадратных метров, в здании завода обрушилась кровля. Возгорание произошло в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управления МЧС по региону.

В соцсетях очевидцы пишут о столбе черного дыма, который виден со многих районов города.

В Красноярске загорелся завод Красмаш — производитель ракет «Булава», «Синева» и «Калибр». Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp — Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.

Очаг возгорания находится в цехе холодильных установок. В здании обрушилась часть кровли. В огне находится около 5 тысяч квадратных метров территории завода.

Информацию официально подтвердили в ГУ МЧС России.

АО «Красмаш» является одним из ведущих российских заводов-производителей межконтинентальных баллистических ракет. Самая известная из них – «Синева».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что появились подробности о пожаре в Лисьем носу.