В Красноярске горит завод-производитель баллистических ракет

Пожар на оружейном заводе в Красноярске. Фото: instagram.com/irinatibiakina
Пожар на оружейном заводе в Красноярске. Фото: instagram.com/irinatibiakina

Огнём охвачена площадь размером пять тысяч квадратных метров, в здании завода обрушилась кровля. Возгорание произошло в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управления МЧС по региону.

В соцсетях очевидцы пишут о столбе черного дыма, который виден со многих районов города.

Очаг возгорания находится в цехе холодильных установок. В здании обрушилась часть кровли. В огне находится около 5 тысяч квадратных метров территории завода.

Информацию официально подтвердили в ГУ МЧС России.

АО «Красмаш» является одним из ведущих российских заводов-производителей межконтинентальных баллистических ракет. Самая известная из них – «Синева».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что появились подробности о пожаре в Лисьем носу.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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