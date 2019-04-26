Появились подробности о пожаре в Лисьем носу

Как стало известно в Gazeta.SPb, пожар в Лисьем носу начался около 13:30 в пятницу, 26 апреля.

По улице Глухариной № 41 сгорели две постройки размерами 6 на 6 и 3 на 6 метров, также выгорел гараж 3 на 6 метров.

По информации очевидцев, пламя охватило двухэтажный кирпичный дом. Был слышен взрыв. Вероятно, взорвался газовый баллон. На месте происшествия работают спасатели. Пожар локализован, но информации о его ликвидации пока не поступало.

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Видео: vk.com/lisiy_nos

Данных о пострадавших пока нет. На месте работают 18 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в квартире на Белы Куна после ликвидации пожара нашли труп. Спасатели выясняют все обстоятельства случившегося.