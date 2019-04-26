Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Быстрицкой

Дрозденко считает, что умерла актриса, олицетворяющая эпоху. Фото: Мойка78/Николай Овсянников
Дрозденко считает, что умерла актриса, олицетворяющая эпоху. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

О том, что народной артистки СССР не стало, сообщили сегодня, 26 апреля.

Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни в Москве после продолжительной болезни, передают РИА Новости. Слова поддержки родным и близким выразил в том числе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что из жизни ушла женщина, которая стала для многих олицетворением целой эпохи. Глава региона уверен, что россияне помнят ее роли в «Неоконченной повести» и «Тихом доме» – Быстрицкая сыграла в лентах, которые навсегда останутся актуальными и любимыми.

Дрозденко не смог не подчеркнуть, что актриса не только играла в кино и на сцене, а также была человек с активной гражданской позицией. Сейчас, уверен губернатор Ленинградской области, о кончине Быстрицкой скорбят все те, кому она помогала.

«От лица ленинградцев хочу передать слова сочувствия и поддержки близким Элины Быстрицкой, всем, кому довелось знать эту замечательную актрису, служить вместе с ней российскому театру и кинематографу», — подытожил Дрозденко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что актриса Элина Быстрицкая скончалась после болезни.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр дрозденко элина быстрицкая
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Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Быстрицкой
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