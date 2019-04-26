«Оранж-девелопмент» лишается последнего имущества

Инвестор обанкротился еще в 2018 году. Фото: gov.spb.ru

Инвестор обанкротился еще в 2018 году. Фото: gov.spb.ru

От компании остался лишь товарный знак и задолженность.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Экс-инвестор Конюшенного ведомства распродает последнее, что у него осталось. Сейчас «Оранж-девелопмент» продает свой товарный знак – его стоимость компания ценила почти в 61 тысячу рублей, передает издание АБН. За инвестором также числится долг в 11333 рубля.

Напоминаем, что «Оранж-девелопмент» еще в 2018 году была признана банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2010 году компания получила разрешение на размещение в здании Конюшенного ведомства гостиничного комплекса, но эта новость вызвала негодование у горожан. Спустя несколько лет «Оранж-девелопмент» отказался от планов, передав помещение обратно городу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщик ЖК «Щеглово парк» хочет признать себя банкротом. Проблемы у компании появились еще осенью 2018 года.