Финн с двумя россиянами обогатились на подделке чеков и возврате такс-фри

За год мошенники заработали около 10 тысяч евро. Фото: Рixabay

За год мошенники заработали около 10 тысяч евро. Фото: Рixabay

Погранслужба Финляндии закончила расследование дела о мошенничестве с чеками и получении такс-фри на сумму 10 тысяч евро.

25-летний финн, работающий в столичном ювелирном магазине, повторно распечатывал чеки на покупки, оформлял их такс-фри и передавал своим российским подельникам для получения возврата. По такой схеме злоумышленники за год смогли получить 46 возвратов налога на общую сумму около 10 тысяч евро.

Обман был раскрыт, когда при проверке у двух граждан России при себе были обнаружены бланки с поддельными печатями таможни. За хранение подложных документов россияне получили наказание в виде штрафа.

По словам начальника расследования Погранслужбы Финлядии Вилле Миля, подозреваемый полностью признал свою вину.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что арендатор фотоаппаратуры получил условный срок за мошенничество.