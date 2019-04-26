В Павловске мотоциклист сломал ногу в результате аварии

Мужчина отделался переломом ноги. Фото: группа «ДТП и ЧП.СПБ»
Мужчина отделался переломом ноги. Фото: группа «ДТП и ЧП.СПБ»

Больше, кажется, никто не пострадал.

Инцидент случился сегодня вечером, 26 апреля, в Ленинградской области в Павловске. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Люди пишут, что все произошло на Детскосельской улице недалеко от братской могилы. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного стал автомобиль, который не захотел пропускать байкера. Возможно, «десятка» не заметила мотоцикл. В результате аварии байкер сломал ногу «пополам». Оказана ли ему помощь – не уточняется, скорее всего медики уже осмотрели мужчину.

Напоминаем, что мотоциклистам нужно быть особенно осторожными на дорогах, так как байкеры довольно часто попадают в аварии из-за своей незаметности на дорогах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мотоциклист, попавший под колеса Kia на Товарищеском, скончался в скорой. Мужчина получил два открытых перелома.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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