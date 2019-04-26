В Калининском районе тушили бывшее здание полиции

Почему начался пожар - не уточняется. Фото: pixabay.com
Почему начался пожар - не уточняется. Фото: pixabay.com

Оно уже заброшено, так что никто не пострадал.

Инцидент случился вечером 26 апреля на улице Брянцева. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Именно горожане вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия.

«Пять-шесть пожарных расчетов на месте», — рассказали петербуржцы.

К зданию также приехала карета скорой помощи. Огонь успел распространиться на площадь в 30 квадратных метров, но специалисты довольно быстро справились со своей задачей. Что стало причиной пожара – спасатели пока не могут сказать наверняка, детали дела выясняются. Вполне может быть, что в доме находились бездомные, которые пытались разжечь костер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красноярске горит завод-производитель баллистических ракет. Его пытались потушить несколько часов. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
брянцева пожар
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