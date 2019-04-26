На Невском проспекте пьяный мужчина устроил стрельбу

Горожанин также размахивал на предмет, похожий на гранату.

Инцидент случился вечером 27 апреля в Центральном районе Санкт-Петербурга примерно в половину восьмого. Петербуржцы, увидев странного мужчину, вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы они утихомирили стрелка.

Известно, что горожанин стрелял в воздух прямо на Невском проспекте. При задержании у него изъяли газовый пистолет и корпус от гранаты, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Хулиганом оказался 51-летний мужчина – почему вдруг он устроил стрельбу в воздух, пока что непонятно, а также не уточняется, действительно ли буйный горожанин был пьян.

К счастью, в результате никто не пострадал. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах делах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из салона связи украли 5 тысяч рублей с угрозами и стрельбой.