В Петербурге начался старт продаж билетов на косплейный Epic Con

Участники окунутся в волшебный мир своих любимых персонажей. Фото: pixabay
Участники окунутся в волшебный мир своих любимых персонажей. Фото: pixabay

Сегодня, 27 апреля в СКК стартовала продажа билетов на V Международный фестиваль косплея Epic Con. Начало в 12 дня.

Кассы СКК начали продавать билеты на праздник для любителей комиксов, компьютерных игр, фильмов и книг утром. В 12 часов дня вход для посетителей будет открыт. Поклонники окунутся в реальность компьютерных игр и сериалов на два дня.

Организаторы предлагают всем участникам посостязаться в конкурсе костюмов, встретиться с любимыми актерами, писателями и художниками. В общем, полностью погрузиться в фантастический мир.

В этом году Epic Con проходит в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге. Известно, что призовой фонд конкурса косплея составиляет 500 тыс. рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Иэн Макэлхинни поделился секретами предотвращения слива сюжета «Игры престолов».

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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