Жительница Колпино из-за длительной неприязни изрезала мужчину

Перед поножовщиной у собеседников произошла ссора. Длительная неприязнь привела к радикальным мерам.

Инцидент произошел в доме 92 по улице Павловская 26 апреля, сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Поножовщину устроила местная жительница 44 лет. Как сообщила женщина, к такому поступку ее подтолкнула длительная неприязнь к 62-летнему мужчине.

Пострадавший был ее сожителем. В результате “продуктивного” диалога, мужчина был госпитализирован, а женщину задержали.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Непокоренных женщина-водитель “покорила” дерево, растущее у дороги.