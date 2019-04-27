На Гжатской улице из окна выкинули более двух килограммов метамфетамина

Наркосбытчик таких образом пытался спасти свой товар от сотрудников правоохранительных органов.

Но у злоумышленника ничего не вышло. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции в ходе обыска в одной из квартир дома 22 по Гжатской улице в Калининском районе выявили, что мужчина 44-летней как раз и скинул те самые 2 кг метамфетамина.

Точнее — 2230,5 грамма. Наркотическое вещество злоумышленник хранил у себя дома с целью последующего сбыта.

В ходе осмотра места происшествия вышеуказанное наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Мужчина задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан.