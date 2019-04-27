“Красный треугольник” снова горел

Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Фото: Telegram

Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Фото: Telegram

На территории бывшего завода горели строительные конструкции и мусор. Пламя распространилось на 40 квадратных метров.

Как сообщают сотрудники МЧС, пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать в 17:15. Заводское помещение горит уже не первый раз, в этот раз пожар произошел в 4-х этажном неэксплуатируемом здании в 2-х мансардных помещениях площадью 20 квадратных метров каждое. Там загорелись строительные материалы и мусор.

“В “Красном треугольнике” разгорелся пожар. На месте работают 3 автолестницы и 4 пожарных расчета”, — писали очевидцы события в соцсети “ВКонтакте” ранее.

Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 17 человек личного состава, уточнили в МЧС.

Напомним, что завод был открыт в 1860 году и считается одним из старейших промышленных предприятий Петербурга. Комплекс признали объектом культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе “Вологда-Новая Ладога” при ДТП перевернулась и загорелась машина: есть пострадавшие (видео).