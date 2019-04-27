“Путин не спит, он работает”: Песков рассказал про сон и рабочий график президента

Сам Путин сказал, что спит по пять с половиной-шесть часов и нормально высыпается. Фото: https://pixabay.com
Сам Путин сказал, что спит по пять с половиной-шесть часов и нормально высыпается. Фото: https://pixabay.com

На вопрос журналистов, когда лидер России находит время для сна, пресс-секретарь ответил шуткой.

Плотный график и постоянные разъезды президента России Владимира Путина всегда вызывают обычный человеческий вопрос “Кода спит президент?”. Об этом пишут “РИА.Новости”

“Он же Путин, он не спит, он работает”, — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что два дня назад Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем отправился с двухдневным визитом в Китай.

Сам Путин сказал, что спит по пять с половиной-шесть часов и нормально высыпается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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