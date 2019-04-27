“Василеостровскую” проверяли полчаса

Сегодня метро будет работать всю ночь. Фото: pixabay.com
Сегодня метро будет работать всю ночь. Фото: pixabay.com

Подозрительная вещь в вестибюле метро оказалась неопасной.

Станция метро “Василеостровская“ прекратила работу на полчаса после того, как в вестибюле нашли подозрительную вещь без владельца, сообщили в метрополитене Петербурга 27 апреля в субботу.

Предмет нашли в вестибюле станции Петербурга в 19:23. Полиция и службы Санкт-Петербурга проверили подземку и не обнаружили ничего, что представляло бы опасность. Через полчаса вход и выход с “Василеостровской” открыли.

Напомним, в ночь на Пасху, которую празднуют в воскресенье 27 апреля, метро закрывать не будут. Кроме того, на улицы Санкт-Петербурга выведут несколько ночных автобусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажир метрополитена Петербурга неудачно пошутил про бомбу в рюкзаке — в его отношении возбудили уголовное дело.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
василеостровская Василеостровский район метро проверка
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