Пассажир петербургской подземки пошутил про бомбу в рюкзаке и “нашутил” уголовное дело

Мужчину остановили для проведения досмотра, а на вопрос сотрудников, что у него в рюкзаке, пассажир решил не размениваться по мелочам.

Он сразу же сообщил, что у него в рюкзаке взрывчатое вещество Такие шутки нигде не приветствую, да и шуткой это назвать сложно. Никто не посмеялся, а вот уголовное дело было решено возбудить. Об этом сообщает “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в вестибюле станции “Площадь Ленина-1”. Задержанный мужчина оказался безработным. Станция была закрыта на проверку после такой шутки. Эвакуировано 30 человек.

Однако после проверки станции опасных предметов не обнаружили, а комика задержали для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабителя-неудачника поймали в Пушкине.