Грабителя-неудачника поймали в Пушкине

Полицейские города Пушкин задержали мужчину, совершившего разбой и угрожавшего прохожему предметом, напоминающим огнестрельное оружие.

В полицию Пушкинского района обратился 35-летний гражданин, заявивший о том, что накануне около 9 утра в городе Пушкине у дома 25 по улице Московской ему угрожал 44-мужчина чем-то похожи на пистолет.

Грабитель требовал 15 тысяч рублей, но потерпевший оказал ему активное сопротивление. Ничего не похитив, неудачливый налетчик скрылся с места происшествия.

«Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщают в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по дороге из ночного клуба на петербурженку напал грабитель.