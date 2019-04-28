Конкурс красоты «Петербургская красавица» начал кастинг

Сегодня, 28 апреля 2019 года, в 15:00 часов дня начинается первый этап проведения кастинга на участие в конкурсе «Петербургская красавица».

В три часа дня девушки, готовые посоревноваться в конкурсе красоты, соберутся в фотостудии FOCUS 28. Для того, чтобы принять участие в кастинге, желающим нужно заполнить анкету в официальной группе «ВКонтакте» или на сайте конкурса.

Для участия в «Петербургской красавице» девушки должны отвечать нескольким незамысловатым параметрам. Допустимый возраст участниц — от 18 до 30 лет; рост — более 170 сантиметров; девушка должна проживать в Санкт-Петербурге.

Партнерами соревнования выступает конкурс «Мисс Россия». По словам организаторов, «Петербургская красавица» проходит уже в третий раз. Финал в этом году состоится уже летом. Призовой фонд конкурса насчитывает 1 миллион рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге пройдет конкурс красоты.