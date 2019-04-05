В Петербурге пройдет конкурс красоты

Петербургских красавиц приглашают принять участие в конкурсе.

28 апреля в фотостудии FOCUS, которая находится в дома 10 по улице Газовая, состоится кастинг городского конкурса «Петербургская Красавица».

В конкурсе смогут принять участие все желающие девушки, родившиеся или проживающие в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, от 18 до 30 лет. Рост участницы кастинга должен быть не менее 170 сантиметров.

Для того, чтобы поучаствовать в кастинге, необходимо отправить заполненную анкету на официальном сайте конкурса или в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс проводится в партнерстве с национальным конкурсом «Мисс Россия» и при информационной поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Финал третьего сезона «Петербургской красавицы» пройдет уже летом этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине пройдет танцевальный фестиваль.