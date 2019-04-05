В Гатчине пройдет танцевальный фестиваль

В эти выходные, 6 и 7 апреля, в Гатчине, Ленинградская область состоится международный фестиваль-конкурс «Гатчинский ассамблеи».
Проходить фестиваль будет в физкультурно-оздоровительном центре «Арена». Центр на два дня станет большой танцевальной площадкой.
В мероприятии примут участие десятки коллективов и сотни конкурсантов. Они будут показывать зрителям различные танцевальные направления.
Однако конкурсная программа этого года посвящена народному и эстрадному танцу.
На второй день фестиваля свои выступления покажут ансамбли бального танца, пройдет представление барабанщиц, стрит-шоу и дебютанты.
По ежегодной традиции танцевальный фестиваль закроет гала-концерт.
В прошлом году данный фестиваль собрал более 39 танцевальных коллективов со всей страны.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что объявлены первые участники VK Fest 2019.