Полицейские ищут злоумышленников, повредивших банкоматы

Преступники ничего не похитили. Фото: Pixabay
Преступники ничего не похитили. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние два дня были при похожих обстоятельствах повреждены банкоматы. Похищено ничего не было.

Первый случай произошел 26 апреля в 22:40 часов вечера. Неизвестный злоумышленник проник в помещение, где размещается филиал одного из банков, на Литейном проспекте. Он поверил дверцу банкомата, однако ничего не похитил. С места преступления скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 27 апреля в городе Шлиссельбург в Ленинградской области двое неизвестных злоумышленников в масках попали в помещение, где круглосуточно работают банкоматы. Они повредили дверцу одного из банкоматов, но ничего не похитили. Скрылись с места происшествия.

Сотрудниками полиции принимается решение о вопросе возбуждения уголовых дел. Полиция приняла меры по розыску и задрежанию преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за сутки в Петербурге и Ленинградской области угнали три иномарки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
банкомат ленобласть полиция
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