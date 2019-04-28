В Мартышкино задержали подозреваемого в нападении на таксиста

Подозреваемый изобличен в совершении преступления. Фото: Рixabay
Подозреваемый изобличен в совершении преступления. Фото: Рixabay

18 апреля около половины седьмого вечера в Мартышкино в Ломоносове, Санкт-Петербург четверо неизвестных злоумышленников избили таксиста.

Один из преступников находился в автомобиле такси в качестве пассажира. Неизвестные избили водителя, отобрали у него денежные средства в размере 14,8 тысяч рублей и 2 мобильных телефона. Посыле этого они скрылись с места преступления в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

20 апреля по факту инцидента сотрудниками СО ОМВД России по Петродворцовому району было возбуждено уголовное дело. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали и изобличили в совершении данного преступления 31-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за сутки в Петербурге и Ленинградской области угнали три иномарки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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