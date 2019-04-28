Полиция проводит проверку по факту сгоревшей «Тойоты»

В отделение полиции Приморского района поступила имормация о сгоревшем автомобиле.
Вчера, 27 апреля, около 03:00 часов ночи у дома 33 по Комендантскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга случилось возгорание автомобиля марки «Тайота».
Обстоятельства, при которых сгорел автомобиль, на данный момент неизвестны, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Транспортное средство принадлежало 29-летней местной жительнице, управлял автомобилем её супруг.
В результате происшествия вышеупомянутый автомобиль полностью выгорел. Пострадавших при пожаре нет.
На данный момент по факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка для установления причины и обстоятельств произошедшего.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар в поле в Ленинградской области местные жители тушили своими силами.