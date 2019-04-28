В Петербурге бетонные тумбы раскрасили под куличи

Художник работает под ником Loketski. Фото: Loketski/ Instagram
Художник работает под ником Loketski. Фото: Loketski/ Instagram

Накануне Светлого праздника Пасхи на улице Заречной в Выборгском районе Санкт-Петербурга появился интересный арт-объект.

Местные жители обратили внимание на забавный рисунок, выполненный на бетонных тумбах — они были раскрашены под пасхальные куличи.

Автором данный произведений стал неизвестный уличный художник, который называет себя Loketski. Именно под таким ником он зарегистрирован в Instagram, куда и выложил фотографии данной работы.

Художник преобразовал обычные бетонные тумбы, которые располагаются по всему городу на асфальте, в раскрашенные яица и пасхальный кулич.

«Пасхальные атрибуты» можно найти рядом с домом 25 по улице Заречной. Данной работой автор поздравил горожан с праздником Пасхи.

«Пасхальные атрибуты». Фото: Loketski/ Instagram

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге открылась выставка работ создателя Спаса-на-Крови архитектора Альберта Парланда.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
пасха стрит-арт художник
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