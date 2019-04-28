В метро на “Горьковской” у пассажира случился приступ эпилепсии

Очевидцы в начале предположили, что пассажира подземки задел поезд и в результате он получил травмы.

Однако в ГУП “Петербургский метрополитен” сообщили, что у пассажира случился приступ эпилепсии. Об этом пишет телеканал “78” со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

Очевидцы написали, что на “Горьковской” на платформе состав зеркалом сбил человека. Однако поезд ехал по всем правила и, как уточнили в ведомстве, он не мог задеть пассажира.

Молодому человеку стало плохо. Состав какое-то время находился на платформе. Мужчине оказали помощь, сообщает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажир петербургской подземки пошутил про бомбу в рюкзаке и “нашутил” уголовное дело.