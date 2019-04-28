“Пасхальное ограбление”: Продавца ударил в челюсть грабитель, пытавшийся вынести яйца из “Магнита”

Сотрудника магазина госпитализировали. Врачи зафиксировали у пострадавшего перелом челюсти.

Инцидент произошел в оном из сетевых продуктовых магазинов, который расположен на улице Матюшенко в Невском районе Петербурга. Накануне, 27 апреле, около 16:00 в “Магнит” пришел мужчина, но покупать ничего не стал. Он решил просто украсть продукцию. Своей целью он выбрал куриные яйца. Судя по всему, мужчина готовился к Пасхе по-своему. О происшествии сообщает “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Злоумышленника пытался остановить 28-летний продавец магазина, уроженец Дагестана. Он увидел, как “покупатель” похищает яйца и попытался остановить вора, однако получил в ответ сильный удар кулаком в челюсть.

В результате удара, сотрудник магазина потерял сознание. Врачи диагностировали у работника торговли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы челюсти со смещением и пальца на ноге.

По данному факту полиция начала проверки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге психбольной накануне Пасхи “заминировал” храм.