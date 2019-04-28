Мороз и солнце ждут петербуржцев в начале рабочей недели

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Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com
Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до минус 4 градусов.

В понедельник, 29 апреля, по информации ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в Петербурге будет без осадков. Правда температура воздуха в ночное время может опуститься до минус 4 градусов. Ситуация поменяется днем, сообщают синоптики. Воздух прогреется до плюс 12 градусов.

В первый рабочий день ветер будет восточных направлений и слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

Во вторник также будет без осадков. Температура воздуха ночью установится на отметке в плюс 2 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 13. Первое мая в Петербурге будет более теплым. Синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Купчино открыли купальный сезон в сомнительном пруду (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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