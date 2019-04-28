В Подмосковье горел загородный дом Гуфа

Огонь перекинулся на крышу коттеджа рэпера с соседнего дома. Фото: https://www.instagram.com/therealguf/

Огонь перекинулся на крышу коттеджа рэпера с соседнего дома. Фото: https://www.instagram.com/therealguf/

Как сообщают в МЧС, пострадавших при пожаре нет. Также все в порядке с рэпером, он жив.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило около 06:22. Пожарным рассказали, что горит дачный дом в городе Апрелевка в Московской области.

“Подмосковье сгорела загородная резиденция рэпера Алексея Долматова a.k.a. Гуф”, — в начале писали СМИ.

Позже выяснилось, что пожар произошел в соседнем доме и пламя перекинулось на дом рэпера.

По информации МЧС по Московской области, пожар ликвидировали в 12:00. Пострадавших нет.

К ликвидации пламени и очага возгорания подключились две единицы техники и семь пожарных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция проводит проверку по факту сгоревшей Toyota.