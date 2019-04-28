Трассу “Кола” полностью перекроют 30 апреля

Трасса будет закрыта на два часа в период с 08:50 до 10:50. Фото: ФКУ Упрдор “Северо-Запад”

Трасса будет закрыта на два часа в период с 08:50 до 10:50. Фото: ФКУ Упрдор “Северо-Запад”

В этот день на 236 км будут производить технологическую разводку моста через реку Свирь.

Во вторник, 30 апреля, федеральная трасса “Кола” будет перекрыта для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства”.

Трасса будет закрыта на два часа в период с 08:50 до 10:50. В ведомстве уточняют, что движение будет перекрыто в связи с тем, что представители ОАО “РЖД” будут производить технологическую разводку моста через реку Свирь.

Мост совмещенный и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Большом Обуховском мосту оставят две полосы.