В Нижнем Новгороде накинулись на царь-пасху и кулич-гигант

13 лет назад там представили кулич весом 641,2 кг, который попал в российскую “Книгу рекордов”. Фото: https://pixabay.com

13 лет назад там представили кулич весом 641,2 кг, который попал в российскую “Книгу рекордов”. Фото: https://pixabay.com

Более двух тысяч человек выстроились в очередь, чтобы отведать пасхальную кулинарию, которую по традиции выпекают каждый год.

Гигантские царь-пасху и кулич-гигант сегодня осветили в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода. Желающих отведать гигантских размеров кулинарные изделия собрались возле монастыря. Сообщает об этом Mash в Telegram.

На Пасху там испекли царь-пасху весом 380 кг и кулич весом 350 кг. Желающие выстроились в большую очередь. Обошлось без инцидентов, но некоторая давка присутствовала.

Кулич испекли на одном из нижегородских хлебозаводов. Традиция выпекать гигантские пасхальные куличи и пасхи существует уже давно. К примеру, 13 лет назад там представили кулич весом 641,2 кг, который попал в российскую “Книгу рекордов”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пасхальное богослужение в Казанском соборе провели на иврите, немецком, японском языках.