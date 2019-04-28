В Ростовской области автомобиль вылетел в Дон, пять человек погибли

Спасатели пока нашли тела троих погибших. Операция по поиску остальных погибших продолжается.
Смертельная авария произошла возле города Константиновск Ростовской области. Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП, сообщают в СУСК РФ по Ростовской области.
На данный момент известно, что в машине находились пять человек. Все погибли. На месте работают спасатели, в том числе водолазы. Для подъема затонувшего автомобиля на место прибыл кран.
Тела троих погибших удалось найти, еще двое находятся в воде. Следователи начали доследственную проверку аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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