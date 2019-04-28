Новых магазинов в ТЦ Петербурга не предвидится

Арендодатели
Арендодатели "заламывают" огромные ценники. Фото: pixabay

Специалисты считают, что отсутствие открытия новых магазинов на рынке Петербурга связано с высокой арендной платой за помещения.

Аналитики компании JLL поделились информацией о том, что с начала 2019 года площадь новых магазинов в петербургских ТЦ составила 26,3 тысячи квадратных метров. Это самый низкий показатель за прошедшие четыре года.

Специалисты говорят, что к этому привел дефицит арендных помещений, свободных на рынке сейчас всего 3,1 %. Собственники «заламывают» ценник, но арендаторы не готовы платить большие суммы.

В этом году максимальная арендная ставка в ТЦ «скакнула» до 70 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Отметим, в этом году в Петербурге не открылось ни одного нового крупного торгового центра. Сейчас в городе действует 52 ТЦ. Их общая площадь — 2,13 миллиона квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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В магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету
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