Куклы устроили пикет в поддержку арестованного директора БТК

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге состоялась необычная акция в поддержку задержанного накануне директора БТК.

Жители и гости города могли наблюдать, как в историческом центре города появились куклы с мини-транспарантами, требующие освободить директора Большого Театра Кукол Александра Калинина.

В руках маленькие пикетчики держали плакаты «Наш директор – не Карабас», «Спасите Калинина», «Свободу Калинину».

Как отметили в БТК, акция была вызвана тем, что «арест шестидесятидвухлетнего Калинина, страдающего ишемической болезнью сердца, возмутил не только творческий коллектив учреждения и профессиональное сообщество, но и обычных зрителей».

Напомним, что ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Северной столице открыли уголовное дело на директора СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По информации следователей, глава театра кукол и гендиректора коммерческой фирмы вступили в сговор на получение директором театра денег за совершение действий в пользу фирмы по обеспечению поставок декораций, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей.

Отметим, что 19 апреля шестидесятидвухлетнего Александра Калинина поместили в СИЗО.